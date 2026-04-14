Le petit train Castelneuvois Terrain de rugby Châteauneuf-du-Rhône
Le petit train Castelneuvois Terrain de rugby Châteauneuf-du-Rhône dimanche 10 mai 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Le petit train Castelneuvois
Terrain de rugby Chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-13 2026-10-04
Le petit train Castelneuvois est une association dont le réseau de 900 mètres permet de recevoir des modélistes avec des machines électriques, thermiques et à vapeurs.
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Terrain de rugby Chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 42 24 claude.daudel@gmx.fr
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English :
Le petit train Castelneuvois is an association with a 900-meter-long network of electric, thermal and steam-powered model railways.
L’événement Le petit train Castelneuvois Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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