Le petit train Castelneuvois Terrain de rugby Châteauneuf-du-Rhône

Châteauneuf-du-Rhône

Le petit train Castelneuvois

Terrain de rugby Chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-13 2026-10-04

Le petit train Castelneuvois est une association dont le réseau de 900 mètres permet de recevoir des modélistes avec des machines électriques, thermiques et à vapeurs.

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Terrain de rugby Chemin du Mas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 42 24 claude.daudel@gmx.fr

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English :

Le petit train Castelneuvois is an association with a 900-meter-long network of electric, thermal and steam-powered model railways.

L’événement Le petit train Castelneuvois Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération