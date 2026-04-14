Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône
Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône vendredi 8 mai 2026.
Châteauneuf-du-Rhône
Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier
Place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’association des Fêtes Castelneuvoises organise son traditionnel marché aux fleurs, marché artisanal et vide grenier.
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Place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 72 02 70 jm.ferrent@gmail.com
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English :
The association des Fêtes Castelneuvoises organizes its traditional flower market, craft market and garage sale.
L’événement Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération
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