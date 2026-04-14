Châteauneuf-du-Rhône

Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier

Place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association des Fêtes Castelneuvoises organise son traditionnel marché aux fleurs, marché artisanal et vide grenier.

.

Place du Valladas Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 72 02 70 jm.ferrent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association des Fêtes Castelneuvoises organizes its traditional flower market, craft market and garage sale.

L’événement Marché aux fleurs, marché artisanal et vide-grenier Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-04-14 par Montélimar Tourisme Agglomération