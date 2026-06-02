Atelier La Roue des Couleurs LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Atelier La Roue des Couleurs

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Viens découvrir l’univers coloré et créatif du street art à travers un atelier participatif inspiré de l’artiste r1. !

Ensemble, nous fabriquerons la célèbre Roue des Couleurs, une œuvre originale réalisée à partir de matériaux de récupération, dans l’esprit du travail de cet artiste basé à Johannesburg. Bouchons, couleurs, imagination et créativité seront au rendez-vous pour donner vie à une création collective aussi artistique qu’écoresponsable.

À travers cet atelier ludique et accessible à tous, tu pourras découvrir l’univers du street art, expérimenter différentes compositions de couleurs et participer à une œuvre inspirée de l’art urbain contemporain. Une belle occasion de créer, partager et transformer des objets du quotidien en véritable œuvre artistique !

> Atelier ouvert à tous, dès 6 ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Come and discover the colourful and creative world of street art through a participative workshop inspired by the artist r1. !

Together, we’ll create the famous Roue des Couleurs, an original work of art made from recycled materials, in the spirit of the work of this Johannesburg-based artist. Corks, colors, imagination and creativity will come together to give life to a collective creation that is as artistic as it is eco-responsible.

In this fun workshop, accessible to all, you can discover the world of street art, experiment with different color compositions and take part in a work inspired by contemporary urban art. A great opportunity to create, share and transform everyday objects into genuine works of art!

L’événement Atelier La Roue des Couleurs Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65