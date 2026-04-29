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Atelier La tisane de la bergère Millevaches

Atelier La tisane de la bergère Millevaches

Atelier La tisane de la bergère Millevaches mardi 25 août 2026.

Adresse : Maison du Parc

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Atelier La tisane de la bergère

Maison du Parc Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Après une balade qui vous permettra d’observer les plantes et de les récolter, l’animation se poursuivra par un atelier et la réalisation d’une tisane de la bergère avec laquelle vous pourrez repartir.

A partir de 7 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Atelier La tisane de la bergère

L’événement Atelier La tisane de la bergère Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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