Millevaches

Atelier La tisane de la bergère

Maison du Parc Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Après une balade qui vous permettra d’observer les plantes et de les récolter, l’animation se poursuivra par un atelier et la réalisation d’une tisane de la bergère avec laquelle vous pourrez repartir.

A partir de 7 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Atelier La tisane de la bergère

L’événement Atelier La tisane de la bergère Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin