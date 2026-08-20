Atelier « La troisième image », La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Atelier « La troisième image » Mercredi 18 novembre, 14h00 La pouponnière Nord

Gratuit et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Participez à la création d’un court métrage collaboratif avec Florian Virly.

À partir de diapositives, imaginez une « troisième image » : une image née de l’assemblage, de l’interprétation et des récits que vous inventerez à partir des archives personnelles de l’artiste. Vos créations nourriront le court métrage, dans lequel vous deviendrez acteur.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.

©Florian Virly