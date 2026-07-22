Atelier laine au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Atelier laine au Musée du Paysan Gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Initiez-vous aux techniques du feutrage de la laine, et repartez avec votre objet !

10h30-12h & 14h30-16h

Avec Marjorie Dulom, De laine et de bois

Découvrez les étapes de la transformation artisanale de la laine. Puis initiez-vous aux techniques de tissage et de feutrage en fabriquant votre objet !

Dès 6 ans

Tarif adulte 12€, enfant 7€ (visite du musée incluse)

Réservation obligatoire

En savoir plus…

Le Musée du Paysan Gascon vous accueille dans un ancien domaine agricole typique de la Gascogne.

Ici, le patrimoine rural du Gers n’est pas figé derrière des vitrines il se vit, se partage et se transmet.

À travers un parcours abrité et accessible à tous, vous découvrez un quotidien d’autrefois fait de gestes simples, de savoir-faire oubliés et d’émotions familières. Chaque pièce, chaque outil, chaque maison raconte une histoire celle des hommes et des femmes qui ont façonné ce territoire.

Le musée vous invite à marcher dans les pas du tisserand, à écouter les récits d’un bal gascon, à frôler les murs en torchis de la maison du brassier, à vous émerveiller devant les alambics de l’armagnac.

Plus qu’un lieu d’exposition, c’est un espace de vie où se croisent culture gasconne, langue occitane, traditions paysannes et transmission vivante. Animations, démonstrations, contes et rencontres rythment les saisons et font de ce musée un lieu profondément ancré dans son territoire. .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

Learn the basics of wool felting, and take your creation home with you!

10:30 a.m.–12:00 p.m. & 2:30–4:00 p.m.

With Marjorie Dulom, De laine et de bois

Discover the steps involved in the artisanal processing of wool. Then try your hand at weaving and felting techniques by making your own creation!

Ages 6 and up

Price: adults 12?, children 7? (museum admission included)

Reservations required

L’événement Atelier laine au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65