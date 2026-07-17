À la découverte de l’artisanat au Musée du Paysan Gascon !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Informations pratiques

À la découverte de l’artisanat au Musée du Paysan Gascon ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Tarif journée : 3€ par adulte, 1€ pour les moins de 18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Retrouvez les artisans du musée et bien d’autres encore !

Au cours de démonstrations, découvrez les métiers de vannière, forgeron, ferronnier, rémouleur, fileuse, tricoteuse, dentellière, tisserand, feutrière, artisane lainière, maroquinière, balaitier, boulanger, artisan et tourneur sur bois…

Vous pourrez aussi vous initier lors d’ateliers pour petits et plus grands :

au tissage avec l’association Tissage et Patrimoine,

au modélisme avec Jean Vercauteren,

aux danses traditionnelles avec l’association Tojosa,

aux quilles gasconnes avec le foyer rural de Monguilhem,

à la construction d’un mur en torchis.

Des jeux traditionnels en bois de la ludothèque du Bas-Armagnac seront aussi à disposition.

De 12h à 18h, profitez du marché de producteurs et ses « Tablées Gourmandes » de Bienvenue à la ferme.

Dès midi, composez votre repas puis prenez place sur nos tables de pique-nique. Mangez selon vos envies, votre budget et votre faim du moment, salé ou sucré ! Jusqu’à 18h, profitez en pour savourer un goûter, ou bien faire vos emplettes gourmandes, de beauté ou encore de décoration…

Une journée conviviale et festive, entre traditions et transmission !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ https://www.facebook.com/museedupaysangascon;https://www.instagram.com/museepaysan/;https://www.youtube.com/watch?v=-rPaFHHRCEU Situé dans la campagne gersoise, le Musée du Paysan Gascon retrace la vie rurale en Bas-Armagnac, avant l’arrivée de la mécanisation, à travers une collection de plus de 5 000 objets !

Découvrez le monde agricole et notamment la viticulture, les métiers artisanaux anciens, ainsi que la vie domestique gasconne en visitant la maison bourgeoise et celle de l’ouvrier agricole.

En parcourant le Musée, vous entrez dans le quotidien des paysans gascons aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : des outils des différents travaux agricoles, rythmés par les saisons, aux objets et ustensiles de la maison, en passant par les ateliers incontournables du forgeron, du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du menuisier et bien d’autres encore. Parking gratuit

Place de stationnement PMR

Retrouvez les artisans du musée et bien d’autres encore !

©Musée du Paysan Gascon