Ateliers démonstration travail de la laine au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse mardi 21 juillet 2026.

Toujouse

Ateliers démonstration travail de la laine au Musée du Paysan Gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Avec Marjorie Dulom, De laine et de bois

Marjorie Dulom vous fait découvrir les gestes immémoriaux du travail artisanal de la fibre pure.

Tout public

Compris dans le prix du billet d’entrée

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

.

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Marjorie Dulom, “Of Wool and Wood”

Marjorie Dulom invites you to discover the age-old techniques of working with pure fiber.

For all ages

Included in the admission price

The Gascon Peasant Museum immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!

Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”

L’événement Ateliers démonstration travail de la laine au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65