Démonstration forge au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Démonstration forge au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Avec François et Ibrahim, Ferronnerie Correia

Au rythme du marteau, le chant de l’enclume résonne. Le forgeron François Sabatou et son apprenti vous partagent leur passion et leurs savoir-faire.

Tout public

Compris dans le prix du billet d’entrée

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Plus qu’un conservatoire d’objets figés dans le temps, le Musée est un lieu vivant d’échange et de partage des savoir-faire artisanaux, des traditions gasconnes et de la langue occitane le mardi 8 juillet, c’est démonstration du travail de la forge avec David Barbut, ferronnerie d’art Mathio.

Au rythme du marteau, le chant de l’enclume résonne. Le forgeron, David vous partage son savoir-faire.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

With François and Ibrahim, Ferronnerie Correia

To the rhythm of the hammer, the anvil’s song resounds. Blacksmith François Sabatou and his apprentice share their passion and expertise with you.

For all ages

Included in the admission price

The Gascon Peasant Museum immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!

Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”

More than just a museum of objects frozen in time, the museum is a vibrant place for exchange and sharing of artisanal skills, Gascon traditions, and the Occitan language: On Tuesday, July 8, there will be a blacksmithing demonstration with David Barbut of Mathio Artistic Ironwork.

To the rhythm of the hammer, the song of the anvil resounds. The blacksmith, David, will share his expertise with you.

L’événement Démonstration forge au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65