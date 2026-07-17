Concert et repas gascon à Toujouse !, Salles des fêtes de Toujouse, Toujouse
samedi 19 septembre 2026 · Salles des fêtes de Toujouse · Toujouse
Informations pratiques
Concert et repas gascon à Toujouse ! Samedi 19 septembre, 19h30 Salles des fêtes de Toujouse Gers
Tarifs : 18€ adulte, 10€ moins de 12 ans (réservation obligatoire)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
️ L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.
Au menu, un plat typique du terroir : une sauce de sanglier préparée par Albert, saucier renommé.
Après manger, bal folk « qui fait vibrer la pinède » imprégné de sons d’ici, des pulsations d’ailleurs. Ramène tes sabots et entre dans la danse !
Une soirée festive pour célébrer la convivialité gasconne en musique !
Réservation obligatoire au 05 62 09 18 11
Salles des fêtes de Toujouse 980 route des Pyrénées 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 18 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museepaysangascon.fr »}]
️ L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.
©Bal populaire de la Lande profonde
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