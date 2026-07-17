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Concert et repas gascon à Toujouse !, Salles des fêtes de Toujouse, Toujouse

samedi 19 septembre 2026 · Salles des fêtes de Toujouse · Toujouse

Concert et repas gascon à Toujouse !, Salles des fêtes de Toujouse, Toujouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salles des fêtes de Toujouse
Adresse
980 route des Pyrénées 32240 Toujouse
Ville
32240 Toujouse
Département
Gers
Tarif
Tarifs : 18€ adulte, 10€ moins de 12 ans (réservation obligatoire)

Concert et repas gascon à Toujouse ! Samedi 19 septembre, 19h30 Salles des fêtes de Toujouse Gers

Tarifs : 18€ adulte, 10€ moins de 12 ans (réservation obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.

Au menu, un plat typique du terroir : une sauce de sanglier préparée par Albert, saucier renommé.
Après manger, bal folk « qui fait vibrer la pinède » imprégné de sons d’ici, des pulsations d’ailleurs. Ramène tes sabots et entre dans la danse !

Une soirée festive pour célébrer la convivialité gasconne en musique !
Réservation obligatoire au 05 62 09 18 11

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️ L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.

©Bal populaire de la Lande profonde

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