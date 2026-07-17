Concert et repas gascon à Toujouse !, Salles des fêtes de Toujouse, Toujouse

Informations pratiques

Concert et repas gascon à Toujouse ! Samedi 19 septembre, 19h30 Salles des fêtes de Toujouse Gers

Tarifs : 18€ adulte, 10€ moins de 12 ans (réservation obligatoire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

️ L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.

Au menu, un plat typique du terroir : une sauce de sanglier préparée par Albert, saucier renommé.

Après manger, bal folk « qui fait vibrer la pinède » imprégné de sons d’ici, des pulsations d’ailleurs. Ramène tes sabots et entre dans la danse !

Une soirée festive pour célébrer la convivialité gasconne en musique !

Réservation obligatoire au 05 62 09 18 11

Salles des fêtes de Toujouse 980 route des Pyrénées 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 18 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museepaysangascon.fr »}]

️ L’association Culture et Patrimoine de Toujouse vous invite à un repas convivial en présence des bergers, animé par le groupe Bal populaire de la Lande profonde.

©Bal populaire de la Lande profonde