Assistez à la transhumance d’un troupeau de brebis !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Informations pratiques

Assistez à la transhumance d’un troupeau de brebis ! Samedi 19 septembre, 14h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Gratuit. Sans réservation. Pour l’entrée dans le musée : 3€ par adulte, 1€ pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La route de la transhumance fait étape au Musée du Paysan Gascon !

Cette année encore, l’aventure de la route de la transhumance revient : depuis plusieurs années, Txomin Iriberri effectue ce long périple reliant le lac d’Estaing (Hautes-Pyrénées) à Aillas (Gironde).

Après avoir passé l’été à plus de 2 400 mètres d’altitude, les brebis traverseront six départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.

Une halte est prévue au Musée du Paysan Gascon en milieu d’après-midi, avant que le berger et son troupeau rejoignent la mairie de Toujouse pour la soirée.

ℹ️ Plus d’informations sur : www.laroutedelatranshumance.com

Un moment à ne pas manquer pour rencontrer le berger et partager l’esprit de cette tradition séculaire !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ https://www.facebook.com/museedupaysangascon;https://www.instagram.com/museepaysan/;https://www.youtube.com/watch?v=-rPaFHHRCEU [{« link »: « http://www.laroutedelatranshumance.com »}] Situé dans la campagne gersoise, le Musée du Paysan Gascon retrace la vie rurale en Bas-Armagnac, avant l’arrivée de la mécanisation, à travers une collection de plus de 5 000 objets !

Découvrez le monde agricole et notamment la viticulture, les métiers artisanaux anciens, ainsi que la vie domestique gasconne en visitant la maison bourgeoise et celle de l’ouvrier agricole.

En parcourant le Musée, vous entrez dans le quotidien des paysans gascons aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : des outils des différents travaux agricoles, rythmés par les saisons, aux objets et ustensiles de la maison, en passant par les ateliers incontournables du forgeron, du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du menuisier et bien d’autres encore. Parking gratuit

Place de stationnement PMR

La route de la transhumance fait étape au Musée du Paysan Gascon !

©Musée du Paysan Gascon