Vendanges au musée !, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Informations pratiques

Vendanges au musée ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Tarifs journée : 3€ par adulte, 1€ pour les moins de 18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dès 14h, participez aux vendanges à la main au Musée du Paysan Gascon

Au programme :

Récolte des grappes,

Foulage traditionnel,

Pressurage dans un pressoir à cage en bois,

Dégustation et partage du jus de raisin fraîchement pressé avec tous les participants.

Une expérience conviviale pour petits et grands, au cœur des savoir-faire viticoles traditionnels !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ https://www.facebook.com/museedupaysangascon;https://www.instagram.com/museepaysan/;https://www.youtube.com/watch?v=-rPaFHHRCEU Situé dans la campagne gersoise, le Musée du Paysan Gascon retrace la vie rurale en Bas-Armagnac, avant l’arrivée de la mécanisation, à travers une collection de plus de 5 000 objets !

Découvrez le monde agricole et notamment la viticulture, les métiers artisanaux anciens, ainsi que la vie domestique gasconne en visitant la maison bourgeoise et celle de l’ouvrier agricole.

En parcourant le Musée, vous entrez dans le quotidien des paysans gascons aux XIXᵉ et XXᵉ siècles : des outils des différents travaux agricoles, rythmés par les saisons, aux objets et ustensiles de la maison, en passant par les ateliers incontournables du forgeron, du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du menuisier et bien d’autres encore. Parking gratuit

Place de stationnement PMR

Dès 14h, participez aux vendanges à la main au Musée du Paysan Gascon

©Musée du Paysan Gascon