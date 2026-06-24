Atelier crochet au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Informations pratiques

Toujouse

Atelier crochet au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Apprenez le crochet, et réalisez votre propre carré granny !

10h30-12h & 14h30-16h

Avec Sophie Achilli, Sofi’sti Crée

Initiez-vous à l’art du crochet en réalisant un carré granny !

Dès 8 ans

Tarifs adulte 12€, enfant 9€ (visite du musée incluse)

Réservations avant le dimanche 12/07

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

Learn to crochet and make your own granny square!

10:30 a.m.–12:00 p.m. & 2:30–4:00 p.m.

With Sophie Achilli, Sofi?sti Cr%E9e

Get started with the art of crochet by making a granny square!

Ages 8 and up

Prices: adults 12?, children 9? (museum visit included)

Reservations required by Sunday, July 12

The Musée du Paysan Gascon immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!

Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”

L’événement Atelier crochet au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65