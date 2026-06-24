Ateliers poterie au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Ateliers poterie au Musée du Paysan Gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

10h-12h30 & 14h-17h Atelier en continu (environ 1h)

Avec Perrine Fouquet, Perrine Poterie

Laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre œuvre crue ou cuite (avec supplément).

Dès 8 ans

Tarifs adulte 16€, enfant 13€ (visite du musée incluse)

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr

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English :

10 a.m.–12:30 p.m. & 2 p.m.–5 p.m. Continuous workshop (approx. 1 hour)

With Perrine Fouquet, Perrine Poterie

Let your imagination run wild and take home your piece, either unfired or fired (for an additional fee).

Ages 8 and up

Prices: adults 16?, children 13? (museum admission included)

The Musée du Paysan Gascon immerses you in the daily life of rural Armagnac. Discover the world of agriculture, viticulture, wine and Armagnac production, and traditional crafts!

Visit the workshops of the weaver, the cooper, the clog maker, the carpenter, the joiner, and even the blacksmith. The brewer’s house—a modest dwelling that once housed farm laborers—invites you to learn more about local cob and half-timbered construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850s mansion: the “maître’s house.”

L’événement Ateliers poterie au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65