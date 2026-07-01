Démonstration maroquinerie au Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse
vendredi 31 juillet 2026 · Musée du Paysan Gascon · Toujouse
Informations pratiques
Toujouse
Démonstration maroquinerie au Musée du Paysan Gascon
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvrez et observez le travail du cuir !
Avec Marine Simonini, Maison Simonini
Tout public
Compris dans le prix du billet d’entrée
En savoir plus…
Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !
Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître. .
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 contact@museepaysangascon.fr
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English :
Discover and watch leatherwork in action!
With Marine Simonini, Maison Simonini
For all ages
Included in the admission price
L’événement Démonstration maroquinerie au Musée du Paysan Gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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