Soirée gasconne Musée du Paysan Gascon Toujouse
mercredi 19 août 2026 · Musée du Paysan Gascon · Toujouse
Informations pratiques
Toujouse
Soirée gasconne
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19 23:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Prenez part à une véritable soirée gasconne.
18h30 20h Randonnée pédestre
Découvrez les paysages de Toujouse au cours d’une randonnée de 6 km à travers chemins et sentiers de randonnée !
Tout public
Participation libre
19h30 Repas grillades
Au menu melon, grillades (2 au choix parmi cœurs de canard, chipolata, légumes), frites, pastis gascon, café
Repas sur réservation avant le dimanche 16 août au 05 62 09 18 11 ou contact@museepaysangascon.fr
20h45 initiation aux danses trad’ avec l’association Tojosa
Les danseuses et danseurs de Tojosa vous initient aux danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Entre bourrée, valse, rondeau, mazurka et polka, les danses trad’ n’auront plus de secrets pour vous !
Tout public
21h30 Bal gascon avec le groupe Pialòt de còrdas
Composé de quatre musiciens originaires des Hautes-Pyrénées, Pialòt de Còrdas vous invite à un bal trad’ mêlant compositions originales et airs traditionnels. Laissez-vous entraîner au son du violon, de l’accordéon, de la guitare, de la contrebasse et des chants pour répéter sur la piste les danses apprises plus tôt !
Tout public
En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes de Toujouse.
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11
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English :
Join us for a %E0authentic Gascon evening.
6:30 p.m. 8:00 p.m.: Hike
Discover the landscapes of Toujouse on a 6-km hike along trails and paths!
Open to all
Free admission
7:30 PM: Barbecue dinner
On the menu: melon, grilled meats (choose 2 from duck hearts, chipolata sausages, or vegetables), fries, Gascon pastis, coffee
Reservations required by Sunday, August 16, at 05 62 09 18 11 or contact@museepaysangascon.fr
8:45 p.m.: Introduction to traditional dances with the Tojosa association
The dancers of Tojosa will introduce you to traditional dances from here and elsewhere. From the bourrée to the waltz, rondeau, mazurka, and polka, traditional dances will hold no more secrets for you!
Open to all ages
9:30 PM Gascon dance party with the group Pial%F2t de c%F2rdas
Composed of four musicians from the Hautes-Pyrénées, Pial%F2t de C%F2rdas invites you to a traditional dance party blending original compositions with traditional tunes. Let yourself be swept away by the sounds of the violin, accordion, guitar, double bass, and vocals as you take to the dance floor to perform the dances you learned earlier!
Open to all ages
In case of inclement weather, the event will be moved to the Toujouse community hall.
L’événement Soirée gasconne Toujouse a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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