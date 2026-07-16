Atelier – Lancer de sagaies comme Neandertal, Parc de l’Isle, Cepoy

Informations pratiques

Atelier – Lancer de sagaies comme Neandertal Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Parc de l’Isle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Remontez le temps jusqu’à la Préhistoire et initiez-vous au lancer de sagaies, comme les chasseurs de rennes qui occupaient le territoire de Cepoy à l’époque magdalénienne.

Encadré par des passionnés de préhistoire, cet atelier permettra aux petits comme aux grands de découvrir les techniques de chasse utilisées il y a près de 15 000 ans. Les participants apprendront à manier une sagaie et son propulseur, avant de tester leur adresse lors de démonstrations et d’essais en toute sécurité.

Au-delà de l’aspect ludique, cette animation offrira l’occasion de mieux comprendre le mode de vie des groupes de chasseurs-cueilleurs qui fréquentaient autrefois la vallée du Loing, les savoir-faire qu’ils avaient développés et l’ingéniosité de leurs outils pour assurer leur subsistance.

Une expérience originale et conviviale pour se mettre, le temps d’un atelier, dans la peau des premiers habitants de Cepoy et découvrir la Préhistoire de manière vivante et interactive.

Cette animation s’inscrit dans le parcours découverte Cepoy de la préhistoire à nos jours, ponctué d’une énigme, de défis et de récompenses à gagner.

Parc de l’Isle 13 Avenue du château, 45120 Cepoy Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire Espace vert aménagé. Parking de la Girafe à proximité

Remontez le temps jusqu’à la Préhistoire et initiez-vous au lancer de sagaies, comme les chasseurs de rennes qui occupaient le territoire de Cepoy à l’époque magdalénienne.

Image générée avec ChatGPT