UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Joué-lès-Tours

Atelier land art, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Joué-lès-Tours · Joué-lès-Tours

Atelier land art, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Joué-lès-Tours
Adresse
rue du 8 mai 1945 - 37300 -JOUE- LES-TOURS
Ville
37300 Joué-lès-Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Accès limité à 12 personnes

Atelier land art Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Accès limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Profitons des derniers beaux jours pour partir en excursion au Parc de La Rabière. Au fil d’une balade mêlant observation et collecte d’éléments naturels, nous réaliserons, près de la Médiathèque, des créations éphémères inspirées du Land Art et des artistes de la nature.

Médiathèque de Joué-lès-Tours rue du 8 mai 1945 – 37300 -JOUE- LES-TOURS Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.73.32.00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.73.32.00 »}]
Biblis en folie 2026

©Ville de Joué-lès-Tours

À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)