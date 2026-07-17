Atelier land art, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Joué-lès-Tours · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Atelier land art Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Accès limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Profitons des derniers beaux jours pour partir en excursion au Parc de La Rabière. Au fil d’une balade mêlant observation et collecte d’éléments naturels, nous réaliserons, près de la Médiathèque, des créations éphémères inspirées du Land Art et des artistes de la nature.
Médiathèque de Joué-lès-Tours rue du 8 mai 1945 – 37300 -JOUE- LES-TOURS Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.73.32.00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.73.32.00 »}]
Biblis en folie 2026
©Ville de Joué-lès-Tours
À voir aussi à Joue Les Tours (Indre-et-Loire)
- Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours 18 juillet 2026
- Un monsieur attendait… par le Théâtre de l’Ante Joué-lès-Tours 18 juillet 2026
- Partir en Livre ! Lectures et jeux en plein air Joué-lès-Tours 22 juillet 2026
- Les petites bêtes des étangs de Narbonne Joué-lès-Tours 23 juillet 2026
- Visite des étangs de Narbonne au fil des saisons Joué-lès-Tours 6 août 2026