Atelier land art, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Atelier land art Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Accès limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Profitons des derniers beaux jours pour partir en excursion au Parc de La Rabière. Au fil d’une balade mêlant observation et collecte d’éléments naturels, nous réaliserons, près de la Médiathèque, des créations éphémères inspirées du Land Art et des artistes de la nature.

Médiathèque de Joué-lès-Tours rue du 8 mai 1945 – 37300 -JOUE- LES-TOURS Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.73.32.00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.47.73.32.00 »}]

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©Ville de Joué-lès-Tours