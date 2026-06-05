Un monsieur attendait… par le Théâtre de l’Ante Joué-lès-Tours
Un monsieur attendait… par le Théâtre de l’Ante Joué-lès-Tours samedi 18 juillet 2026.
Joué-lès-Tours
Un monsieur attendait… par le Théâtre de l’Ante
Allée Michel Serin Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un Monsieur attendait… Cabaret absurde
Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret ! Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions.
Un Monsieur attendait… Cabaret absurde
Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret ! Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter ! 8 .
Allée Michel Serin Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr
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English :
Un Monsieur attendait? Absurd cabaret
Théâtre de l’Ante returns to cabaret with a vengeance! Because cabaret is the spectacular form of troubled times, pivotal eras and transitions.
L’événement Un monsieur attendait… par le Théâtre de l’Ante Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT 37
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