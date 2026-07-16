Atelier « L’arbre photographique », Médiathèque l’Apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Atelier « L’arbre photographique » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque l’Apostrophe Eure-et-Loir

12 personnes de 9 à 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un atelier ludique dans lequel les enfants vont manipuler des photographies datées du milieu du XIXᵉ siècle à nos jours. À partir de celles-ci, ils vont collectivement constituer un arbre généalogique imaginaire, sur une frise chronologique, donnant vie aux personnages. Animé par Gwenola Furic, spécialiste de la restauration et de la conservation du patrimoine photographique.

Médiathèque l’Apostrophe 1 Boulevard Maurice Viollette, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 00 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?ref=embed_page [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/search.aspx?SC=CALENDAR#/Search/(query:(InitialSearch:!t »}] Le réseau des médiathèques de Chartres est composé de deux établissements : la médiathèque l’Apostrophe, située en centre-ville, et la médiathèque Louis-Aragon, située dans le quartier de la Madeleine. Les deux bibliothèques sont ouvertes à tous, la consultation des documents en salle est libre. Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter dans ces deux établissements. Nombreux arrêts de bus à proximité pour les 2 médiathèques. Aménagement PMR

Un atelier ludique dans lequel les enfants vont manipuler des photographies datées du milieu du XIXᵉ siècle à nos jours.

©GwenolaFuric