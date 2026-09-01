Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame-des-Labours Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine

Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL. Participation libre, 20 pers. max, dès 15 ans.

Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL. Participation libre, 20 pers. max, dès 15 ans. .

Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 6 71 23 02 73

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English : Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine

A professional stained-glass artist, Ms Steck, will be leading a demonstration workshop on the art of stained glass. Free to attend, maximum 20 people, ages 15 and over.

L’événement Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer