Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine Église Notre-Dame-des-Labours Saint-Manvieu-Norrey
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Labours · Saint-Manvieu-Norrey
Informations pratiques
Saint-Manvieu-Norrey
Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine
Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL. Participation libre, 20 pers. max, dès 15 ans.
Une artiste vitrailliste professionnelle: Madame Steck, viendra animer un atelier démonstration, savoir faire sur l’art du vitraiL. Participation libre, 20 pers. max, dès 15 ans. .
Église Notre-Dame-des-Labours Rue de l’oratoire Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 6 71 23 02 73
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English : Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine
A professional stained-glass artist, Ms Steck, will be leading a demonstration workshop on the art of stained glass. Free to attend, maximum 20 people, ages 15 and over.
L’événement Atelier l’art du vitrail | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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