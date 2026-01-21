Atelier Le grand embouteillage Mairie Mazet-Saint-Voy
Atelier Le grand embouteillage Mairie Mazet-Saint-Voy jeudi 12 février 2026.
Atelier Le grand embouteillage
Mairie Bibliothèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12 10:00:00
2026-02-12
Atelier à la manière d’Hervé Tullet pour créer collectivement une scène de ville animée en peinturlure. A partir de 3 ans accompagné d’un adulte.
Mairie Bibliothèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10 info@mediatheques-hautlignon.fr
Workshop in the style of Hervé Tullet to collectively create an animated painted city scene. Ages 3 and up, accompanied by an adult.
