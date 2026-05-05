Atelier « Le Louvre en couleurs », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris
Atelier « Le Louvre en couleurs », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris samedi 23 mai 2026.
Atelier « Le Louvre en couleurs » Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris
En continu, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Venez donner vie à une grande fresque en noir et blanc !
Petits et grands sont invités à participer à une création collective en mettant en couleurs une composition originale inspirée des collections du musée.
Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)
Atelier création d’une fresque collective
©OMY
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 5 mai 2026
- Rencontre sur les théâtres de verdure en Europe, Salle des Fêtes de l’Académie du Climat, 5 mai 2026
- Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 5 mai 2026
- Projection documentaire ENSEMBLE, Christine Cinéma Club Paris, Paris 5 mai 2026
- Ciné-vélo autour du film « Women Don’t Cycle », Amphi Buffon, Campus des Grands Moulins, Université Paris Cité, Paris 5 mai 2026