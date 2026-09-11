Atelier « le mérite c’est nous », Chapelle du Petit Saint-Gimer, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Petit Saint-Gimer · Carcassonne
Informations pratiques
Atelier « le mérite c’est nous » Samedi 19 septembre, 11h30 Chapelle du Petit Saint-Gimer Aude
Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans. Durée entre 1h et 1h30. Limité à 12 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
« Le mérite, c’est nous » est un protocole collectif et cumulatif créé en 2024 par l’artiste Thomas Tudoux.
À partir d’une question simple, « Grâce à qui et à quoi je sais faire ça ? », chaque participant est invité à retracer la généalogie d’un savoir-faire. Peu à peu, un arbre se dessine, puis un autre. Ensemble, ils forment une forêt qui s’agrandit à chaque activation.
Cette création interroge ainsi la notion de mérite et met en lumière notre interdépendance, ainsi que la richesse de contributions souvent invisibles. Loin du mythe du self-made man, elle rappelle que le mérite est avant tout une affaire de liens.
L’atelier sera animé par Elina Bouju, médiatrice du musée des Beaux-Arts.
Chapelle du Petit Saint-Gimer 58 rue de la Barbacane, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04.68.77.73.70 »}]
« Le mérite, c’est nous » est un protocole collectif et cumulatif créé par l’artiste Thomas Tudoux en 2024.
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