Atelier Le numérique sans écran La Cyber du MIX Mourenx

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Atelier par les petits Débrouillards.
Grâce à des tours de magie et des jeux, explore le monde du numérique sans toucher aux écrans ! Et vous verrez, c’est facile, drôle et facilement reproductible à la maison !! .
La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr
