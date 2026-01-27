Atelier Le numérique sans écran La Cyber du MIX Mourenx

Atelier Le numérique sans écran

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Atelier par les petits Débrouillards.

Grâce à des tours de magie et des jeux, explore le monde du numérique sans toucher aux écrans ! Et vous verrez, c’est facile, drôle et facilement reproductible à la maison !! .

La Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr

