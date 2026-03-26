Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx
Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx dimanche 19 avril 2026.
Mourenx
Marche Solidaire
rue Gaston de Foix Dojo Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
10h Café d’accueil.
10h30 Départ de la boucle de 5 km accessible à tous (Dojo Belvédère Parc des Sports Mairie Parc paysager Dojo).
Entre 11h30 et 12h00 arrivée. Repas façon auberge espagnole (chacun apporte un petit quelque chose à partager). .
rue Gaston de Foix Dojo Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 79 78 ammjudo64@gmail.com
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English : Marche Solidaire
L’événement Marche Solidaire Mourenx a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Béarn
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