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Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx

Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx

Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx dimanche 19 avril 2026.

Lieu : rue Gaston de Foix

Adresse : Dojo

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Mourenx

Marche Solidaire

rue Gaston de Foix Dojo Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

10h Café d’accueil.
10h30 Départ de la boucle de 5 km accessible à tous (Dojo Belvédère Parc des Sports Mairie Parc paysager Dojo).
Entre 11h30 et 12h00 arrivée. Repas façon auberge espagnole (chacun apporte un petit quelque chose à partager).   .

rue Gaston de Foix Dojo Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 79 78  ammjudo64@gmail.com

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English : Marche Solidaire

L’événement Marche Solidaire Mourenx a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Béarn

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