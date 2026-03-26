Marche Solidaire rue Gaston de Foix Mourenx

Mourenx

Marche Solidaire

rue Gaston de Foix Dojo Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

10h Café d’accueil.

10h30 Départ de la boucle de 5 km accessible à tous (Dojo Belvédère Parc des Sports Mairie Parc paysager Dojo).

Entre 11h30 et 12h00 arrivée. Repas façon auberge espagnole (chacun apporte un petit quelque chose à partager). .

rue Gaston de Foix Dojo Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 79 78 ammjudo64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche Solidaire

L’événement Marche Solidaire Mourenx a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Coeur de Béarn