Atelier Le Papier prend la parole Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort vendredi 19 février 2027.

Belfort

Atelier Le Papier prend la parole

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 10:00:00

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-19

Et si une simple feuille de papier se transformait en créature bavarde, espiègle ou rêveuse ?

Dans cet atelier tout en couleurs, les familles sont invitées à créer une marionnette qui se glisse sur la main, ouvre la bouche et raconte des histoires… parfois drôles, parfois tendres, toujours uniques.

Ici, pas besoin de grands moyens un peu de papier, des ciseaux, un brin d’imagination — et la magie opère. Une invitation à inventer ensemble, à donner vie à un personnage, et peut-être même… à lui prêter sa propre voix. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Atelier Le Papier prend la parole

L’événement Atelier Le Papier prend la parole Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)