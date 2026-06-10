Informations pratiques

Muttersholtz

Atelier le saule pour vanner ensemble

35 Enwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-14 09:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Week-end à la Maison de la Nature sur le thème de la vannerie

Profitez d’un week end pour apprendre l’art de la fabrication de panier en saule. Vous pourrez récolter la matière première et ensuite confectionner votre panier à la manière d’antan.

Repas du samedi soir compris, possibilité d’hébergement moyennant un supplément, pique-nique du dimanche midi à prévoir.

Programme soutenu par le PETR Sélestat Alsace centrale, la Communauté de communes de Sélestat et territoires. .

35 Enwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 11 30 lamaison@maisonnaturemuut.org

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English :

Weekend at the Maison de la Nature on the theme of basketry

L’événement Atelier le saule pour vanner ensemble Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme