Atelier : le savoir-faire du jardinier, Jardins de la Fontaine, Nîmes
Atelier : le savoir-faire du jardinier, Jardins de la Fontaine, Nîmes samedi 6 juin 2026.
Atelier : le savoir-faire du jardinier 6 et 7 juin Jardins de la Fontaine Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Rencontrez les jardiniers paysagistes et découvrez les secrets d’un patrimoine vivant, façonné au fil du temps par la main de l’homme, les saisons et les évolutions de la nature. À travers leurs échanges et leurs savoir-faire, ils partageront leur passion du paysage, de l’entretien des jardins et de la mise en valeur du végétal.
Proposé par la Direction Cadre de vie.
En accès libre tout le week-end.
Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 Créés au XVIIIe siècle sur l’emplacement d’un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.
Rencontrez les jardiniers paysagistes et découvrez les secrets d’un patrimoine vivant, façonné au fil du temps par la main de l’homme, les saisons et les évolutions de la nature. À travers leurs et …
©Ville de Nîmes
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