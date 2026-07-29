Informations pratiques

Ferrières-en-Gâtinais

Atelier Le secret des thermes romains

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Atelier Le secret des thermes romains

Connaissez-vous le secret des thermes romains ? Venez découvrir le rôle et le fonctionnement des thermes à l’époque romaine.

Participez ensuite à la réalisation d’une maquette collective de l’hypocauste, l’ingénieux système de chauffage utilisé dans l’Antiquité pour chauffer les thermes. A partir de 5 ans, atelier à la Maison des métiers d’art à Ferrières. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 31 84 56 mediateursegeta@cc4v.fr

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English :

Workshop: The Secret of the Roman Baths

L’événement Atelier Le secret des thermes romains Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS