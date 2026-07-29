Atelier Le secret des thermes romains Ferrières-en-Gâtinais
mercredi 29 juillet 2026 · Ferrières-en-Gâtinais
Informations pratiques
Ferrières-en-Gâtinais
Atelier Le secret des thermes romains
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Atelier Le secret des thermes romains
Connaissez-vous le secret des thermes romains ? Venez découvrir le rôle et le fonctionnement des thermes à l’époque romaine.
Participez ensuite à la réalisation d’une maquette collective de l’hypocauste, l’ingénieux système de chauffage utilisé dans l’Antiquité pour chauffer les thermes. A partir de 5 ans, atelier à la Maison des métiers d’art à Ferrières. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 31 84 56 mediateursegeta@cc4v.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop: The Secret of the Roman Baths
L’événement Atelier Le secret des thermes romains Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-24 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Ferrières-en-Gâtinais (Loiret)
- Randonnée La Bignonaise Ferrières-en-Gâtinais 30 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine animations à Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Exposition photographique Ferrières-en-Gâtinais 18 septembre 2026
- Visite guidée de la tour clocher, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 19 septembre 2026
- Visite guidée du bourg médiéval, Église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ferrières-en-Gâtinais 20 septembre 2026