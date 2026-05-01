Atelier L’eau et ses images Médiathèque Loudun

Loudun

Atelier L’eau et ses images

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Eaux vives ou immobiles, transparentes ou opaques ? Venez découvrir les techniques de représentation de l’eau en écho avec les albums de Julien Béziat.

5 ans et + et Adultes. Sur réservation. .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

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English : Atelier L’eau et ses images

L’événement Atelier L’eau et ses images Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais