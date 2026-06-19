Atelier : Lectura Fabulosa Jardin 21 Paris
Atelier : Lectura Fabulosa Jardin 21 Paris dimanche 5 juillet 2026.
✨Lectura Fabulosa✨
Enza Fragola est une drag queen qui trimballe une bibliothèque fabuleuse pleine d’histoires où le genre est sans dessus dessous, les familles sont multiples et diverses. Enza lit des contes qui sont autant d’invitations à la rêverie qu’à l’éveil au respect à la différence.
Pour l’occasion, on aura une petite sélection d’albums jeunesse sur cet animal que les enfants pourront re-découvrir.
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Après la session de lecture, Enza vous invitera à un atelier maquillage et paillettes…
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15h30 Lecture
16h30 Atelier maquillage
Age conseillé : 4 à 9 ans.
✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h
ᰔENTRÉE LIBRE ᰔ
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
Enza Fragola, drag queen racontant des contes pour tous les enfants, propose une session lecture suivie d’un atelier créatif.
Le dimanche 05 juillet 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T18:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T15:30:00+02:00_2026-07-05T17:30:00+02:00
Jardin 21 12/A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/lectura-fabulosa-lecture-de-contes-par-enza-fragola-3 https://www.facebook.com/jardin21paris/ https://www.facebook.com/jardin21paris/
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