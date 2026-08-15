Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
mardi 1 décembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 19:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-01 2026-12-04
Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Osez le risque … Le risque est partout dans les grandes aventures comme dans les petits choix du quotidien, dans l’amour, les changements de vie, les défis que nous lance notre environnement ou encore les comportements qui nous mettent à l’épreuve.
À travers une sélection de textes, laissez-vous porter par des lectures à voix haute qui explorent, avec sensibilité, audace ou humour, les mille visages du risque.
Un moment de partage où les mots invitent à réfléchir, à ressentir… et peut-être à oser.
Ados et adultes. .
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading Workshop at the Beaufort-en-Anjou Media Center
L’événement Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Aubin de Gée, Eglise Saint-Aubin, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026