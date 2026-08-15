Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 19:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-04

Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Osez le risque … Le risque est partout dans les grandes aventures comme dans les petits choix du quotidien, dans l’amour, les changements de vie, les défis que nous lance notre environnement ou encore les comportements qui nous mettent à l’épreuve.

À travers une sélection de textes, laissez-vous porter par des lectures à voix haute qui explorent, avec sensibilité, audace ou humour, les mille visages du risque.

Un moment de partage où les mots invitent à réfléchir, à ressentir… et peut-être à oser.

Ados et adultes. .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Reading Workshop at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Atelier Lecture à voix Haute à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert