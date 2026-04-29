Beaufort-en-Anjou

Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Rendez-vous à la médiathèque pour parler de vos coups de cœur en roman, bande dessinée, documentaire… Pas de limite au plaisir de lire. L’occasion de se rencontrer, d’échanger et de repartir avec de nouvelles lectures !

Ados et adultes .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Readers’ favourites at the Beaufort-en-Anjou media library

L’événement Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert