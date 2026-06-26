Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin
Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin mercredi 8 juillet 2026.
Monflanquin
Atelier Lecture
MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :
Dis, esct-ce que tu rêves? .
Avec Chantal et Pascale.
La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :
Dis, esct-ce que tu rêves? .
Avec Chantal et Pascale. .
MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Atelier Lecture
The MJC in Monflanquin is offering a reading workshop called Read Me a Story :
Hey, do you r%EAve?
With Chantal and Pascale.
L’événement Atelier Lecture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides
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