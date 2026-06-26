Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin

Monflanquin

Atelier Lecture

MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :

Dis, esct-ce que tu rêves? .

Avec Chantal et Pascale.

La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :

Dis, esct-ce que tu rêves? .

Avec Chantal et Pascale. .

MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier Lecture

The MJC in Monflanquin is offering a reading workshop called Read Me a Story :

Hey, do you r%EAve?

With Chantal and Pascale.

L’événement Atelier Lecture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides