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Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin

Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin

Atelier Lecture MJC de Monflanquin Monflanquin mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
MJC de Monflanquin
Adresse
16 rue Sainte Marie
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Monflanquin

Atelier Lecture

MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :
Dis, esct-ce que tu rêves? .
Avec Chantal et Pascale.
La MJC de Monflanquin propose un atelier de lecture Lis moi une histoire :
Dis, esct-ce que tu rêves? .
Avec Chantal et Pascale.   .

MJC de Monflanquin 16 rue Sainte Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63  mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier Lecture

The MJC in Monflanquin is offering a reading workshop called Read Me a Story :
Hey, do you r%EAve?
With Chantal and Pascale.

L’événement Atelier Lecture Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides

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