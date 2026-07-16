Atelier lecture pour enfants – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier lecture pour enfants – festival MUSIC’LY Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 40 enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Prenez place pour une parenthèse en compagnie de la troupe de théâtre de l’UCLy ! À travers des histoires captivantes et drôles, les enfants de 5 à 10 ans sont invités à laisser libre cours à leur imagination et à partager un moment de découverte et d’évasion. Quatre sessions de lecture de 15 à 20 minutes seront proposées tout au long de la matinée.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Sjm/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Prenez place pour une parenthèse en compagnie de la troupe de théâtre de l’UCLy ! À travers des histoires captivantes et drôles, les enfants de 5 à 10 ans sont invités à laisser libre cours à leur et…

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