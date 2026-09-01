Atelier Lego® avec Anima’briques Lab71 Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Atelier Lego® avec Anima’briques

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Petits constructeurs ou grands bâtisseurs, laissez libre cours à votre imagination ! Avec des centaines de briques colorées à disposition, créez châteaux, monuments et constructions extraordinaires inspirés des plus beaux patrimoines du monde.

Un atelier créatif et convivial à partager en famille.

Samedi et dimanche de 14h à 18h, participation dans la limite des places disponibles. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Atelier Lego® avec Anima’briques

L’événement Atelier Lego® avec Anima’briques Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-13 par Lab71