Journées du patrimoine au Lab71 Lab71 Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Journées du patrimoine au Lab71

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Lab71 sera exceptionnellement ouvert gratuitement les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour les journées du patrimoine.

Profitez-en pour découvrir l’exposition temporaire 2026 Léonard de Vinci, l’intelligence à l’œuvre qui vous emmène dans les pas du maître de la Renaissance.

Découvrez également l’exposition temporaire Héritages à l’épreuve sur les sites UNESCO menacés par le changement climatique.

Participez à un atelier Lego avec Anima’briques (de 14h à 18h, samedi et dimanche) et au spectacle Holà l’eau là de la compagnie Atirelarigot (à 10h30 et 16h le dimanche, organisé par Villages Solidaires).

Et retrouvez les animations du Lab71 au festival de Pézanin, le dimanche de 10h à 18h ! .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Journées du patrimoine au Lab71

L’événement Journées du patrimoine au Lab71 Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)