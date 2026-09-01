Journées du patrimoine au Lab71 Lab71 Dompierre-les-Ormes
samedi 19 septembre 2026 · Lab71 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Journées du patrimoine au Lab71
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Lab71 sera exceptionnellement ouvert gratuitement les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour les journées du patrimoine.
Profitez-en pour découvrir l’exposition temporaire 2026 Léonard de Vinci, l’intelligence à l’œuvre qui vous emmène dans les pas du maître de la Renaissance.
Découvrez également l’exposition temporaire Héritages à l’épreuve sur les sites UNESCO menacés par le changement climatique.
Participez à un atelier Lego avec Anima’briques (de 14h à 18h, samedi et dimanche) et au spectacle Holà l’eau là de la compagnie Atirelarigot (à 10h30 et 16h le dimanche, organisé par Villages Solidaires).
Et retrouvez les animations du Lab71 au festival de Pézanin, le dimanche de 10h à 18h ! .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Journées du patrimoine au Lab71
L’événement Journées du patrimoine au Lab71 Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
- Exposition photo Héritages à l’épreuve Lab71 Dompierre-les-Ormes 19 septembre 2026
- Exposition temporaire « Héritages à l’épreuve », Lab 71, Dompierre-les-Ormes 19 septembre 2026
- Atelier Lego®, Lab 71, Dompierre-les-Ormes 19 septembre 2026
- Atelier Lego® avec Anima’briques Lab71 Dompierre-les-Ormes 19 septembre 2026
- Festival de Pézanin Pézanin Dompierre-les-Ormes 20 septembre 2026