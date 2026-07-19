Exposition photo Héritages à l’épreuve Lab71 Dompierre-les-Ormes
samedi 19 septembre 2026 · Lab71 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Exposition photo Héritages à l’épreuve
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À travers 25 photographies grand format venues des quatre coins du monde, découvrez comment le changement climatique fragilise des sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une exposition qui met en lumière les défis à relever et les solutions imaginées pour préserver ces trésors exceptionnels pour les générations futures.
L’exposition sera présentée jusqu’au dimanche 27 septembre. .
Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Exposition photo Héritages à l’épreuve
L’événement Exposition photo Héritages à l’épreuve Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-08-13 par Lab71
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