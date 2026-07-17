Atelier Lego®, Lab 71, Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Atelier Lego® 19 et 20 septembre Lab 71 Saône-et-Loire

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Petits constructeurs ou grands bâtisseurs, plongez dans des centaines de briques colorées pour créer les châteaux et monuments de vos rêves avec Anima’briques ! Un atelier créatif et ludique en accès libre, pour imaginer les constructions les plus folles en famille.

Lab 71 2 chemin le Molard, 71520 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr Le Lab71 est un site du département de Saône-et-Loire dédié à la découverte ludique des sciences et du développement durable. Des expositions sont proposées chaque année ainsi que des ateliers scientifiques et interactifs pendant les vacances : astronomie, biodiversité, alimentation, énergies, eau, paysage, optique, robotique, enquête policière, etc. Au Lab71, l’observation, l’expérimentation et le jeu sont les maîtres mots ! le Lab 71 est facilement accessible, à 5 min de la nationale 79 (Route Centre Europe Atlantique) entre Cluny et Paray-le-Monial.

Petits constructeurs ou grands bâtisseurs, plongez dans des centaines de briques colorées pour créer les châteaux et monuments de vos rêves avec Anima’briques ! Un atelier créatif et ludique en accès…

©Anima’briques