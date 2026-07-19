Exposition temporaire « Héritages à l’épreuve », Lab 71, Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Exposition temporaire « Héritages à l’épreuve » 19 et 20 septembre Lab 71 Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les changements climatiques font peser des menaces croissantes sur les sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. A travers 25 cas emblématiques dans le monde entier, venez découvrir cette exposition de photographies grand format qui explore les défis et solutions mises en œuvre pour préserver ces trésors de l’humanité pour les générations futures.

Lab 71 2 chemin le Molard, 71520 Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 50 37 10 http://www.lab71.fr Le Lab71 est un site du département de Saône-et-Loire dédié à la découverte ludique des sciences et du développement durable. Des expositions sont proposées chaque année ainsi que des ateliers scientifiques et interactifs pendant les vacances : astronomie, biodiversité, alimentation, énergies, eau, paysage, optique, robotique, enquête policière, etc. Au Lab71, l’observation, l’expérimentation et le jeu sont les maîtres mots ! le Lab 71 est facilement accessible, à 5 min de la nationale 79 (Route Centre Europe Atlantique) entre Cluny et Paray-le-Monial.

Les changements climatiques font peser des menaces croissantes sur les sites naturels et culturels inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. A travers 25 cas emblématiques dans le monde entier, de…

® J. Kargel and U.S./Japan ASTER Science Team