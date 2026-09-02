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AGENDA · Souillac

Atelier Lego® Bibliothèque municipale Souillac

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac

Atelier Lego® Bibliothèque municipale Souillac

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
10 rue de la Halle
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Souillac

Atelier Lego®

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Et si on construisait la ville de demain ? 

Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®

Et si on construisait la ville de demain ? 

Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®. Puis, tous ensemble, ils tentent de réunir leurs constructions pour fabriquer une ville du futur

Dès 4 ans

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Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92 

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English :

What if we built the city of tomorrow?%A0

Alone or in pairs, children build little imaginary houses with LEGO® bricks

L’événement Atelier Lego® Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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