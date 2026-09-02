Atelier Lego® Bibliothèque municipale Souillac

Informations pratiques

Souillac

Atelier Lego®

Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Et si on construisait la ville de demain ?

Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®

Et si on construisait la ville de demain ?

Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®. Puis, tous ensemble, ils tentent de réunir leurs constructions pour fabriquer une ville du futur

Dès 4 ans

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Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92

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English :

What if we built the city of tomorrow?%A0

Alone or in pairs, children build little imaginary houses with LEGO® bricks

L’événement Atelier Lego® Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne