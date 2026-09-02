Atelier Lego® Bibliothèque municipale Souillac
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Atelier Lego®
Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Et si on construisait la ville de demain ?
Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®
Et si on construisait la ville de demain ?
Seuls ou en binômes, les enfants assemblent des petites maisons imaginaires avec des briques LEGO®. Puis, tous ensemble, ils tentent de réunir leurs constructions pour fabriquer une ville du futur
Dès 4 ans
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Bibliothèque municipale 10 rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 67 92
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English :
What if we built the city of tomorrow?%A0
Alone or in pairs, children build little imaginary houses with LEGO® bricks
L’événement Atelier Lego® Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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