Atelier l’enfance des chefs avec Marie Pâtisse Courtenay

Atelier l’enfance des chefs avec Marie Pâtisse
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Suite à la rencontre et au moment dédicace avec Franckie Alarcon, venez passer de la lecture à la pratique !
Deux recettes issues du livre L’enfance des chefs seront mises en œuvre lors d’un atelier cuisine convivial et gourmand.
C’est Marie Pâtisse qui vous accueillera et vous guidera pas à pas pour réaliser ces recettes, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. Que vous ayez assisté ou non à la rencontre avec Franckie Alarcon, cet atelier est l’occasion de découvrir les recettes autrement, d’apprendre, d’échanger et de partager un bon moment autour de la cuisine. 10 .
+33 7 61 64 18 42
English :
Following a meeting and book signing with Franckie Alarcon, come and put your reading into practice!
Two recipes from the book L?enfance des chefs will be put to the test in a friendly, gourmet cooking workshop.
