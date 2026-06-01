Atelier : “Les 5 sens en éveil”, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Atelier : “Les 5 sens en éveil” Mercredi 3 juin, 10h00 Espace Georges Brun Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 10 02 »}, {« type »: « email », « value »: « public@stprivatdesvieux.com »}]

Proposé par l’association Brain Up, en collaboration avec le CCAS.