Atelier : “Les 5 sens en éveil”, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
Atelier : “Les 5 sens en éveil”, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux mercredi 3 juin 2026.
Atelier : “Les 5 sens en éveil” Mercredi 3 juin, 10h00 Espace Georges Brun Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 86 10 02 »}, {« type »: « email », « value »: « public@stprivatdesvieux.com »}]
Proposé par l’association Brain Up, en collaboration avec le CCAS.
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