Spectacles des ateliers théâtre, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux
Spectacles des ateliers théâtre, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux vendredi 5 juin 2026.
Spectacles des ateliers théâtre 5 – 7 juin Espace Georges Brun Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00
– 5 et 6 juin à 20h30 : “À tombeaux ouverts”
– 7 juin à 18h : “Blabla square”
Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 75 87 71 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.compagnieantagonie.com »}]
Par la compagnie Antagonie. Théâtre Spectacle
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