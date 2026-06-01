Spectacles des ateliers théâtre, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Spectacles des ateliers théâtre 5 – 7 juin Espace Georges Brun Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

– 5 et 6 juin à 20h30 : “À tombeaux ouverts”

– 7 juin à 18h : “Blabla square”

Espace Georges Brun 10 rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 75 87 71 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.compagnieantagonie.com »}]

Par la compagnie Antagonie. Théâtre Spectacle