Journée des Arts énergétiques, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux

Journée des Arts énergétiques Samedi 13 juin, 09h30 Parc intergénérationnel Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Repas tiré du sac, pétanque l’après-midi.

Ouvert à tous.

Parc intergénérationnel Route de Saint-Privat, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 25 17 85 »}]

Organisée par l’association Créer son Bien-Être. Bien-être Santé