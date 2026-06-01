Journée des Arts énergétiques, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux
Journée des Arts énergétiques, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux samedi 13 juin 2026.
Journée des Arts énergétiques Samedi 13 juin, 09h30 Parc intergénérationnel Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Repas tiré du sac, pétanque l’après-midi.
Ouvert à tous.
Parc intergénérationnel Route de Saint-Privat, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 65 25 17 85 »}]
Organisée par l’association Créer son Bien-Être. Bien-être Santé
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