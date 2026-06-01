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FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Parc intergénérations

Adresse : 30340

Ville : 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Département : Gard

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

FÊTE DE LA MUSIQUE Vendredi 19 juin, 18h00 Parc intergénérations Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Programme de la soirée :
18 heures : concert des élèves du conservatoire Maurice André site de St Privat des Vieux.
19H30 : écoles primaires accompagnées par les professeur du conservatoire.
20H30 groupe FURY ROAD
Classes de : Louis Gilles, piano – Pascal Pina, percussions – Romain Brissac, guitare

Parc intergénérations 30340 Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Concert des élèves – Tous styles de musiques musiques actuelles classique

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