FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

FÊTE DE LA MUSIQUE Vendredi 19 juin, 18h00 Parc intergénérations Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00

Programme de la soirée :

18 heures : concert des élèves du conservatoire Maurice André site de St Privat des Vieux.

19H30 : écoles primaires accompagnées par les professeur du conservatoire.

20H30 groupe FURY ROAD

Classes de : Louis Gilles, piano – Pascal Pina, percussions – Romain Brissac, guitare

Parc intergénérations 30340 Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie

Concert des élèves – Tous styles de musiques musiques actuelles classique