FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux
FÊTE DE LA MUSIQUE, Parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux vendredi 19 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE Vendredi 19 juin, 18h00 Parc intergénérations Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:30:00+02:00
Programme de la soirée :
18 heures : concert des élèves du conservatoire Maurice André site de St Privat des Vieux.
19H30 : écoles primaires accompagnées par les professeur du conservatoire.
20H30 groupe FURY ROAD
Classes de : Louis Gilles, piano – Pascal Pina, percussions – Romain Brissac, guitare
Parc intergénérations 30340 Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Concert des élèves – Tous styles de musiques musiques actuelles classique
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