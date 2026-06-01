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Printemps de la sculpture, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Printemps de la sculpture, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Printemps de la sculpture, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Bergerie

Adresse : Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Ville : 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Printemps de la sculpture 6 et 7 juin La Bergerie Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vernissage le 6 juin à 18h30.

La Bergerie Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
En partenariat avec l’Atelier Peinture. Nombreuses œuvres et artistes réunis. Exposition Sculpture

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