Atelier les animaux fantastiques de la mythologie Martizay

Atelier les animaux fantastiques de la mythologie

14 place de l’église Martizay Indre

Début : Mercredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

2026-08-12

Réalisation d’un animal fantastique avec un matériau de son choix argile, métal à repousser….Familles

Créatures protectrices ou malveillantes, ces animaux sont des êtres relevant de l’imaginaire cheval ailé, chien à plusieurs têtes….

Deux séries d’images à faire correspondre avec leur descriptif nous feront découvrir qu’elles avaient un rôle auprès d’un dieu, d’une déesse, d’un héros….. Les participant(e)s réaliseront un animal ou une scène dans laquelle un animal intervient, avec un matériau de leur choix argile, métal à repousser…. .

14 place de l’église Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13

