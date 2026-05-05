Atelier Les goûts et les couleurs Le Dôme Caen

Caen

Atelier Les goûts et les couleurs

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Pourquoi le jambon est-il rose, le pain de mie bien blanc, et le cola noir ? Nos préférences alimentaires ne dépendent pas seulement de nos papilles elles sont façonnées par nos habitudes, notre culture, le marketing… et par de nombreux biais cognitifs.

Pourquoi le jambon est-il rose, le pain de mie bien blanc, et le cola noir ? Nos préférences alimentaires ne dépendent pas seulement de nos papilles elles sont façonnées par nos habitudes, notre culture, le marketing… et par de nombreux biais cognitifs. Couleur, odeur, texture, ambiance sonore ou même la personne avec qui l’on mange peuvent influencer notre perception du goût.

Dans cet atelier participatif, vous serez invité·es à expérimenter ces influences par vous-mêmes. Par équipes, vous dégusterez les mêmes aliments dans des contextes différents yeux fermés, avec des attentes trompeuses ou dans une ambiance particulière. Vos impressions seront ensuite comparées pour révéler comment nos perceptions peuvent être manipulées.

Ensemble, nous analyserons ces “recettes cognitives” et les effets des biais sur nos sensations. L’atelier se conclura par la création collective d’un livre d’extra-recettes des recettes trompe-langues qui montrent comment jouer avec nos perceptions ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Les goûts et les couleurs

Why is ham pink, sliced bread white and cola black? Our food preferences don’t just depend on our taste buds: they are shaped by our habits, our culture, marketing… and by numerous cognitive biases.

L’événement Atelier Les goûts et les couleurs Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par Calvados Attractivité